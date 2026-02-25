Ginnastica ritmica nella bufera Allenatrice accusata di abusi Il pm chiede l’archiviazione

Livia Ghetti, allenatrice di ginnastica ritmica, è al centro di un’indagine dopo le accuse di abusi da parte di due giovani atlete. La denuncia ha portato a un procedimento federale, mentre il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione, sostenendo che non ci siano elementi sufficienti. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità sportiva locale, con molte persone che seguono da vicino gli sviluppi. La decisione finale spetta ora alle autorità competenti.

Un vero e proprio tsunami si è abbattuto sulla società Ginnastica Estense Otello Putinati di Ferrara dopo il procedimento federale che riguarda l’allenatrice Livia Ghetti, accusata da due allieve di pressioni psicologiche e abusi. Mentre la giustizia sportiva fa il suo corso (la decisione è attesa prima dell’estate), è stato aperto anche un fascicolo penale in Procura. Dopo aver sentito le parti, il pm Andrea Maggioni ha chiesto l’archiviazione; le parti offese potrebbero opporsi. Deciderà il giudice se andare avanti. Intanto, l’accusa di maltrattamenti ha scatenato una bufera sul mondo della ginnastica ritmica ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

