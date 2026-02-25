Openai vince contro xai | giudice respinge le accuse di furto di segreti commerciali di elon musk
un verdetto federale in california ha respinto la causa presentata da xai contro openai, contestando l’ipotesi di furto di segreti commerciali e di talenti. la decisione, con la possibilità per xai di presentare un emendamento entro il 17 marzo 2026, segna una tappa rilevante in una contesa che coinvolge anche elon musk e sam altman, e si inserisce in un contesto giudiziario più ampio legato alla trasformazione di openai in entità a scopo di lucro prevista per aprile. openai respinge la causa xai sui segreti commerciali. la corte federale ha ritenuto che xai non abbia fornito prove sufficienti per collegare openai a condotte illecite. il fascio accusatorio era incentrato sull’operato di otto ex dipendenti di xai che sarebbero passati a openai; non emerge alcuna evidenza che openai abbia diretto o incentivato il furto delle informazioni riservate. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Leggi anche:
Il matrimonio strategico di Elon Musk: perché ha deciso di fondere SpaceX e xAI
Elon Musk ha fuso SpaceX e xAI