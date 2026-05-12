I magistrati di Milano stanno considerando la possibilità di ascoltare testimoni all’estero nel procedimento riguardante il caso Nicole Minetti. Nel frattempo, si susseguono diverse voci sulla coppia Cipriani-Minetti, ma non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli certi sulla vicenda. Le indagini continuano senza ulteriori sviluppi pubblici al momento.

MILANO Tante voci che si rincorrono sulla coppia Cipriani-Minetti, ma nessuna certezza ancora. "Nicole Minetti (foto) non è cambiata", la ex consigliera regionale finita di nuovo al centro dello scandalo per la grazia firmata dal presidente Mattarella, stando a una testimone avrebbe continuato nel ruolo di organizzatrice di "cene eleganti" anche in Uruguay. Ma, a oggi, il quadro non è per nulla definito. Lo sarà dopo gli accertamenti della Procura generale di Milano guidata da Francesca Nanni che ha ricevuto dal Guardasigilli il via libera per per procedere anche a rogatorie all’estero, qualora fosse necessario. La formula precisa utilizzata dal ministero è che i magistrati hanno il "nulla osta" su tutto "ciò che rileva", affinché si proceda alle verifiche richieste dal presidente della Repubblica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Nicole Minetti, i magistrati di Milano valutano interrogatori di testimoni all’estero

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