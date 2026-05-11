I magistrati della Procura generale della Corte di Appello di Milano stanno considerando la possibilità di effettuare interrogatori all’estero nell’ambito delle indagini riguardanti Nicole Minetti. Recentemente, è stato reso noto il racconto di un ex dipendente di una villa in Uruguay, che fornisce dettagli su alcuni aspetti del procedimento giudiziario. Le autorità continuano a esaminare le fonti e le testimonianze per chiarire meglio la vicenda.

Milano, 11 maggio 2026 - I magistrati della Procura generale della Corte di Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato alla grazia per Nicole Minett i. È quanto si apprende dalla stessa Procura, che ha ricevuto mandato dal ministero della Giustizia di poter richiedere, se necessario, anche una rogatoria. I magistrati potrebbero quindi ascoltare testimoni dall’Uruguay. La testimone: "Escort e feste, Minetti non è cambiata". E non a caso, oggi, Il Fatto Quotidiano è tornato a puntare i fari sulla vita dell'ex consigliera della Lombardia nel Paese sudamericano. Il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Minetti, i pg di Milano valutano interrogatori all’estero. Il racconto dell’ex dipendente della villa di Cipriani in Uruguay

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