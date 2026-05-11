La Procura generale di Milano sta considerando di convocare un’intervista con Graciela Torres, ex dipendente di Giuseppe Cipriani in Uruguay, che ha rilasciato dichiarazioni al Fatto riguardo a feste nella tenuta del compagno di Nicole Minetti. La decisione arriva dopo le dichiarazioni dell’ex dipendente, che potrebbero essere ritenute utili ai fini delle indagini. La valutazione riguarda anche la possibilità di effettuare l’interrogatorio all’estero.

La Procura generale di Milano valuta un interrogatorio all’estero per ascoltare Graciela Torres, l’ex dipendente di Giuseppe Cipriani in Uruguay che ha raccontato al Fatto i festini nella tenuta del compagno di Nicole Minetti. La donna, per vent’anni massaggiatrice nel ranch “Gin Tonic” dell’imprenditore, ha scelto di parlare a viso aperto con il nostro giornale, che aveva già pubblicato la sua testimonianza anonima: l’ex regina delle notti di Arcore “ non ha mai cambiato vita, ha continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione “, ha detto Torres, ribadendo il racconto delle serate a base di “alcol, droga e sesso” a cui partecipavano escort selezionate personalmente da Minetti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Minetti, i magistrati di Milano valutano di sentire l’ex dipendente di Cipriani intervistata dal Fatto

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