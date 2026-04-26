Firmette amichevoli chi si ricandida al Consiglio di Palazzo dei Giganti e il fiato dei boss sulle imprese | la settimana di Dossier

In questi giorni, in diversi comuni dell'hinterland, si stanno presentando le liste per le prossime elezioni comunali. La scadenza per la consegna delle firme è fissata a mercoledì mattina, e le strade sono animate da incontri tra candidati e cittadini. La campagna elettorale si sta avviando, e nel frattempo si susseguono le prime iniziative pubbliche dei candidati. La città si prepara a scegliere i nuovi rappresentanti nel Consiglio comunale.