Caso Minetti la Pocura di Milano valuta interrogatori all’estero

La Procura generale della Corte d’Appello di Milano sta considerando la possibilità di convocare testimoni all’estero nel caso Minetti. Gli accertamenti legati alla vicenda sono ancora in corso e non sono stati annunciati dettagli sui tempi o sulle modalità degli interrogatori. La decisione di coinvolgere testimoni fuori dall’Italia fa parte delle indagini che continuano a seguire lo sviluppo della vicenda.

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Continuano gli accertamenti sul Caso Minetti. A dichiararlo è la Procura generale della Corte d’Appello di Milano che starebbe valutando possibili interrogatori a testimoni all’estero. Dopo la testimonianza di una massaggiatrice che per 20 anni ha lavorato nella tenuta del compagno di Minetti, si valutano nuove verifiche sulla grazia concessa all’ex consigliera della Regione Lombardia. Le dichiarazioni sul Fatto Quotidiano Nuovi elementi sulla Minetti vengono riportati dal quotidiano sopra citato, che diffonde la testimonianza di Graciela Mabel De Los Santos Torres, la massaggiatrice della tenuta uruguaiana di Giuseppe Cipriani, compagno di Minetti.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Caso Minetti, la Pocura di Milano valuta interrogatori all’estero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caso Nicole Minetti, i magistrati di Milano valutano interrogatori di testimoni all’esteroMILANO Tante voci che si rincorrono sulla coppia Cipriani-Minetti, ma nessuna certezza ancora. Caso Minetti, i pg di Milano valutano interrogatori all’estero. Il racconto dell’ex dipendente della villa di Cipriani in UruguayMilano, 11 maggio 2026 - I magistrati della Procura generale della Corte di Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito... Argomenti più discussi: Caso Minetti, punto in Procura. Scontro su Report, i legali di Cipriani: Falsità; Nicole Minetti, indagini internazionali su adozione e stile di vita per la richiesta di grazia; Caso Minetti, la grazia e le risposte dell'Interpol: il 'quasi' verdetto; Caso Minetti, dai primi esiti nessun elemento per modificare parere Pg. Caso Minetti, la procura generale di Milano cerca l'ex dipendente della villa di Cipriani in UruguayLa donna parla di «festini» nel ranch. I carabinieri l'avevano già individuata ma non rintracciata perché «gestita da un giornalista da contattare». Dovrà essere interrogata ... roma.corriere.it