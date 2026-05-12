Caso Minetti la difesa deposita documenti | Prove contro le testimonianze non verificate

Nella vicenda giudiziaria riguardante Minetti, la difesa ha depositato oggi nuovi documenti presso l’autorità competente. Gli avvocati sostengono che tali prove mostrano come le dichiarazioni pubblicate dal quotidiano non corrispondano alla realtà e siano false. La difesa ha specificato che tali elementi documentali sono stati presentati per contestare le testimonianze e le informazioni non verificate che sono circolate in questi giorni.

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