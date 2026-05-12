Caso Minetti la difesa deposita documenti | Prove contro le testimonianze non verificate
Nella vicenda giudiziaria riguardante Minetti, la difesa ha depositato oggi nuovi documenti presso l’autorità competente. Gli avvocati sostengono che tali prove mostrano come le dichiarazioni pubblicate dal quotidiano non corrispondano alla realtà e siano false. La difesa ha specificato che tali elementi documentali sono stati presentati per contestare le testimonianze e le informazioni non verificate che sono circolate in questi giorni.
“La difesa Minetti questa sera ha messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente elementi documentali che dimostrano la oggettiva falsità delle dichiarazioni diffuse dal Fatto Quotidiano sullo stile di vita della propria assistita”. In una nota diffusa martedì sera, gli avvocati dell’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi annunciano di aver consegnato alla Procura generale di Milano carte per smentire il racconto fatto al nostro giornale da Graciela Torres, l’ex dipendente della villa in Uruguay di Giuseppe Cipriani, imprenditore compagno di Minetti. “Si tratta di circostanze di fatto inconciliabili con la testimonianza raccolta e avallata dal giornale, che risulta quindi del tutto inveritiera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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