Caso Minetti referti e documenti sospetti L’adozione solo per ottenere la grazia? Ora indaga anche l’Interpol

Sono stati resi noti alcuni referti e documenti relativi al caso Minetti, che sono stati giudicati sospetti da parte delle autorità. La vicenda si sta complicando, con alcune ipotesi che suggeriscono un possibile utilizzo dell’adozione come strumento per ottenere la grazia. Oltre alle indagini italiane, ora anche l’Interpol ha avviato accertamenti per fare chiarezza sulla vicenda.

Milano, 29 aprile 2026 – Troppe ombre, troppi errori e, quindi, “troppa grazia“? Il “caso” Nicole Minetti, cioè la grazia concessa dal presidente Mattarella all’ex olgettina “love of my life” di Berlusconi e domina delle “cene eleganti” che avrebbe cambiato radicalmente vita, facendo anche volontariato, non è filato liscio già dall’inizio, da quando, cioè, contrariamente a quanto succede, la grazia all’ex igienista dentale, condannata a 3 anni e 11 mesi per induzione alla prostituzione e peculato nei processi Ruby bis e rimborsopoli, non era stata resa pubblica dal Quirinale. All’inizio, forse, semplicemente per non riaccendere un faro sulla vita di un personaggio che, in teoria, aveva archiviato un passato complicato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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