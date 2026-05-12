’Caso Marchegiani’ Fattori | È competente Tinti | Ma la coerenza?

In una recente discussione sul caso Marchegiani, un politico ha affermato che il tribunale competente è quello in cui si svolgono i fatti. Un altro rappresentante ha invece sollevato dubbi sulla coerenza delle decisioni giudiziarie. Durante un intervento pubblico, un portavoce ha commentato che quando la politica unisce professionalità e impegno, i risultati sono positivi, senza fare riferimenti specifici a partiti o enti coinvolti.

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"Quando la politica riesce a coniugarsi con la professionalità, il risultato va accolto con favore, indipendentemente dalle appartenenze". Questo il pensiero dell’ex assessore alla Cultura, Cora Fattori (Più Europa) sulla nomina di Marchegiani alla presidenza del Centro studi Vitruviani (Csv), che dà una lettura meno critica rispetto a una parte degli ex alleati del centrosinistra. "Marchegiani – prosegue Fattori – ha la preparazione tecnica, l’esperienza amministrativa e la sensibilità culturale per svolgere un buon lavoro. Per mesi ho temuto che le logiche di partito prevalessero sul merito, specialmente vista la carenza di figure di pari profilo all’interno dell’attuale perimetro di maggioranza: il fatto che per trovare qualità riconosciuta si debba attingere all’esterno è un dato su cui l’intera città dovrebbe interrogarsi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Caso Marchegiani’, Fattori: "È competente". Tinti: "Ma la coerenza?" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Marchegiani difende la Juve: «Squadra con qualche passo falso ma ha dimostrato una crescita. Corsa Champions? Penso questo» di Redazione JuventusNews24Luca Marchegiani difende la Juventus dopo il match vinto sabato sera con il Pisa. Marchegiani: “Milan, quel gol non lo devi prendere. Estupinan ha sbagliato, ma …”“Considerando le assenze della Lazio il Milan si aspettava una partita meno tosta, invece i biancocelesti hanno fatto una partita bellissima. Si parla di: ’Caso Marchegiani’, Fattori: È competente. Tinti: Ma la coerenza?; Nomina Stefano Marchegiani al CSV. Cora Fattori di +Europa Marche: Scelta di competenza oltre gli schieramenti. Ora l’Amministrazione ritrovi una visione per la città. Epatiti virali, casi in aumento a Roma e nel Lazio. Fattori di rischio e sintomi. Tutti i datiNon è solo l’impennata di casi di Epatite A che desta preoccupazione nel Lazio. Ad aumentare sono anche i casi di Epatite E per i quali nel 2025 c’è stato un trend di crescita importante, trainata ... romatoday.it