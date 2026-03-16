Il Milan di Massimiliano Allegri ha subito una sconfitta per 1-0 in casa della Lazio, guidata da Maurizio Sarri, nell’ultima partita di campionato. Durante l’incontro, un gol decisivo è stato segnato da un giocatore della Lazio, mentre un altro ha commesso un errore che ha contribuito alla conclusione della partita. Marchegiani ha commentato l’episodio, evidenziando che il gol non avrebbe dovuto essere subito.

“Considerando le assenze della Lazio il Milan si aspettava una partita meno tosta, invece i biancocelesti hanno fatto una partita bellissima. Il Milan è mancato clamorosamente sulle fasce laterali, un po’ per Christian Pulisic e Rafael Leao, un po’ per Pervis Estupinan, protagonista in negativo, e Alexis Saelemaekers. Poco gioco sugli esterni. Anche quando è entrato Niclas Füllkrug, è vero che c’è stata qualche mischia, ma non c’è stata fluidità di gioco”. Marchegiani, nel post-partita di Lazio-Milan su 'Sky Sport', ha proseguito parlando della prestazione di Leao: “Ha fatto una brutta partita, ma mi aspettavo un Milan con la possibilità di accorciare . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marchegiani: “Milan, quel gol non lo devi prendere. Estupinan ha sbagliato, ma …”

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