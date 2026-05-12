Nella giornata di oggi si è svolto un incontro di circa un'ora tra rappresentanti di Palazzo Chigi e un esponente coinvolto nel caso Giuli. L’obiettivo principale è stato quello di confermare la coerenza e l’allineamento con le decisioni prese dal governo. La riunione è avvenuta in un clima riservato, dopo che nelle ultime ore si sono susseguite molte voci e polemiche legate alla vicenda.

Un’ora di colloquio faccia a faccia a Palazzo Chigi per blindare una posizione che, nelle ultime ore, era finita sotto il fuoco incrociato delle polemiche e delle indiscrezioni. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha incontrato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare il punto sui dossier più caldi del suo dicastero e, soprattutto, per spegnere l’incendio divampato dopo il ribaltone ai vertici del suo staff. L’incontro, definito “cordiale e proficuo” da fonti ufficiali, è servito a ribadire la solidità del rapporto tra i due. Palazzo Chigi ha diffuso una nota rassicurante: “La Presidente ha confermato la volontà di sostenere l’azione di un ministero centrale per l’Italia”.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Caso Giuli, scudo di Palazzo Chigi: “Piena sintonia con Meloni”.

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Mario Adinolfi Alessandro Giuli con la sua mossa di dimissionare lo staff rompe con chi gli ha regalato il ministero (il suo partito, Fratelli d’Italia) e si posiziona sotto il mantello protettivo del Quirinale. È incredibile quanti siano i quacquaracqua che sanno tr x.com

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