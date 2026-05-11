Nel pomeriggio di maggio, il ministro della Cultura è stato ricevuto a Palazzo Chigi per circa un'ora, con la presenza del presidente del Consiglio. Durante l'incontro, Giuli ha affermato di percepire una piena sintonia con Meloni. La visita si inserisce in un contesto in cui non sono stati resi pubblici dettagli specifici sui temi trattati o sulle eventuali decisioni prese.

La cronaca di un caso mai nato termina in un caldo pomeriggio di maggio a Palazzo Chigi: il ministro della Cultura Alessandro Giuli viene ricevuto per circa un’ora a Palazzo Chigi, dove era presente anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un incontro che azzera le polemiche sollevate dalla sinistra, dopo la revoca due incarichi apicali nello staff del ministro. L’incontro, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, sarebbe stato chiesto dallo stesso Giuli “al fine di confermare e ribadire la piena sintonia all’interno dell’azione di governo”, dopo giorni segnati da indiscrezioni e retroscena sulle tensioni interne alla maggioranza e sul ruolo del ministro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giuli vede Meloni a Palazzo Chigi: “Piena sintonia”. Cronaca di un caso mai nato

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