Caso Genini Dolci accusato di vilipendio di cadavere e furto della testa | Rischia una pena fino a 7 anni

Un uomo è accusato di aver profanato una bara e di aver sottratto una testa, nel caso di responsabilità potrebbe affrontare una pena fino a sette anni di reclusione. Le accuse riguardano il vilipendio di cadavere e il furto di parti di un defunto, reati puniti dalla legge italiana con sanzioni che variano in base alla gravità del fatto. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario che valuta le prove raccolte contro l’indagato.

Nel caso in cui venisse confermata la responsabilità di Dolci, quale autore effettivo della profanazione della bara di Pamela Genini, che cosa rischierebbe l'uomo? Che cosa prevede la legge in questi casi? Fanpage.it ne ha parlato con Paolo Di Fresco, avvocato penalista del Foro di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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