Andrea Sempio, accusato dall’autorità giudiziaria di aver ucciso una giovane donna, ha deciso di sottoporsi a una consulenza psicologica di parte. La procedura, che inizia oggi, si concentrerà sull’analisi della sua personalità, secondo quanto riferito dallo stesso Sempio, che ha descritto questo momento come difficile e ha aggiunto di avere difficoltà a lavorare. La consulenza si inserisce nel percorso legale legato al procedimento in corso.

Andrea Sempio, ritenuto dalla Procura di Pavia l’autore dell’omicidio di Chiara Poggi, inizierà oggi la consulenza psicologica di parte per tracciare la sua personalità. Il trentottenne si è detto affranto per la situazione che vive, aggiungendo di “fare fatica a continuare a lavorare”. La strategia difensiva. “ Si protrarranno fino a sera i colloqui tra Andrea Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiarne la personalità. Sarà utile da contrapporre o eventualmente accompagnare quella fatta dai Racis”, il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche a cui si è rivolto l’accusa. L’avvocato Liborio Cataliotti spiega così i motivi per cui Sempio si trova da ieri a Roma, come anticipato dal Messaggero.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Garlasco, Sempio si sottopone alla consulenza psicologica: “Momento difficile, faccio fatica a lavorare”

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