Garlasco Sempio si sottoporrà a una consulenza personologica | Sarà un esame diretto utile per la difesa

A Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha deciso di affidarsi a uno psicoterapeuta per una consulenza personologica, richiesta nell’ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. L’obiettivo è di effettuare un esame diretto, ritenuto utile per la strategia difensiva. La consulenza si concentrerà sulla valutazione della figura di Sempio, indagato per il delitto avvenuto nel paese lombardo.

La difesa di Andrea Sempio ha chiesto per il 38enne, indagato per la morte di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, una consulenza personologica basata sulla valutazione della figura di uno psicoterapeuta. La criminologa forense Margherita Carlini, ha spiegato in diretta su Fanpage.it di cosa si tratta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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