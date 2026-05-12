Caso Garlasco lo sfogo dell' ex procuratore Venditti | Ho la vita rovinata La pm | Indiz

Durante l'udienza davanti al tribunale del Riesame a Brescia, si è discusso riguardo alla perquisizione e alle misure adottate nel caso Garlasco. L'ex procuratore ha espresso il suo stato d'animo, affermando di avere la vita rovinata, mentre la pubblica accusa ha presentato gli indizi raccolti nel corso delle indagini. La discussione si è concentrata sui dettagli delle procedure e sugli elementi di prova presentati durante il procedimento.

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