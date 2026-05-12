Caso Garlasco lo sfogo dell' ex procuratore Venditti | Ho la vita rovinata La pm | Indiz
Durante l'udienza davanti al tribunale del Riesame a Brescia, si è discusso riguardo alla perquisizione e alle misure adottate nel caso Garlasco. L'ex procuratore ha espresso il suo stato d'animo, affermando di avere la vita rovinata, mentre la pubblica accusa ha presentato gli indizi raccolti nel corso delle indagini. La discussione si è concentrata sui dettagli delle procedure e sugli elementi di prova presentati durante il procedimento.
AGI - Si è svolta a Brescia l 'udienza davanti al tribunale del Riesame contro la perquisizione e i sequestri dei dispositivi elettronici eseguiti lo scorso 26 settembre nei confronti dell' ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato dalla procura bresciana per corruzione in atti giudiziari in relazione al fascicolo per omicidio a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco di cui ha chiesto l'archiviazione nel marzo 2017. Il magistrato in pensione, assistito dall' avvocato Domenico Aiello, ha contestato i gravi indizi sulla base dei quali il pm Claudia Moregola, coordinata dal procuratore Francesco, ha emesso il decreto di perquisizione.🔗 Leggi su Agi.it
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