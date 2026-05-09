Garlasco in una nuova intercettazione Giuseppe Sempio parla dell' ex procuratore Mario Venditti | cosa emerge

A marzo 2025, in un'intercettazione, Giuseppe Sempio fa riferimento all'ex procuratore Mario Venditti durante una conversazione con una cronista. La conversazione riguarda dettagli specifici legati a questioni giudiziarie e professionali. Le conversazioni sono state registrate e analizzate nell'ambito di un procedimento giudiziario in corso. Nessuna altra informazione aggiuntiva viene fornita riguardo ai contenuti o alle implicazioni di queste dichiarazioni.

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