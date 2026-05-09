Garlasco in una nuova intercettazione Giuseppe Sempio parla dell' ex procuratore Mario Venditti | cosa emerge
A marzo 2025, in un'intercettazione, Giuseppe Sempio fa riferimento all'ex procuratore Mario Venditti durante una conversazione con una cronista. La conversazione riguarda dettagli specifici legati a questioni giudiziarie e professionali. Le conversazioni sono state registrate e analizzate nell'ambito di un procedimento giudiziario in corso. Nessuna altra informazione aggiuntiva viene fornita riguardo ai contenuti o alle implicazioni di queste dichiarazioni.
Nell’informativa dei carabinieri della Moscova di Milano, oltre alle intercettazioni già note, è presente la registrazione di un colloquio tra Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, e una cronista. Questo elemento è stato catturato due mesi prima della perquisizione avvenuta nell’ambito dell’inchiesta sull’ex procuratore aggiunto Mario Venditti. Come riporta Ansa, in un passaggio il padre dell’indagato dice: “Ha fatto tutte le domande, ho risposto, e poi mi dice ‘questa cosa finirà presto‘”, riferendosi proprio a Venditti. L'intercettazione su Mario Venditti La confusione di Giuseppe Sempio tra gip e procuratore aggiunto Le novità su Garlasco L’intercettazione su Mario Venditti La notizia arriva dall’Ansa.🔗 Leggi su Virgilio.it
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