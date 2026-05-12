La Procura ha rifiutato alla giornalista l’accesso agli atti relativi al caso Garlasco, tra cui le perizie medico-legali e informatiche. La decisione si basa su un nuovo decreto legislativo che limita la possibilità di consultare alcuni verbali. La questione riguarda i motivi tecnici e legali dietro questa scelta e quali dettagli specifici siano stati esclusi dalla disponibilità pubblica.

? Punti chiave Quali dettagli tecnici nascondono le perizie medico-legali e informatiche negate?. Perché il nuovo decreto legislativo impedisce l'accesso ai verbali?. Come influirà il segreto sugli atti sulla ricostruzione dei fatti?. Chi gestirà la narrazione del caso senza i documenti originali?.? In Breve Istanza presentata il 6 maggio per visionare perizie di Dal Checco e Cattaneo.. Rifiuto basato sul decreto legislativo numero 198 del 10 dicembre 2024.. Nuovo articolo 114 comma 2 del codice di procedura penale limita la trasparenza.. Procura di Pavia nega accesso a intercettazioni e verbali del Nucleo Investigativo.. L’11 maggio la Procura di Pavia ha respinto l’istanza di una giornalista che chiedeva l’accesso agli atti del caso Garlasco, negando la visione di verbali e consulenze tecniche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Garlasco: la Procura nega l’accesso agli atti alla giornalista

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Garlasco: per la Procura Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi - Ore 14 del 01/05/2026

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