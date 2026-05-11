Il 14 aprile 2025, in un’auto di Garlasco, una cimice cattura una conversazione tra Andrea Sempio e una persona non identificata. Durante l’intercettazione, si sente Sempio pronunciare frasi come “Lei mi ha messo giù… Ah ecco, fai la la dura”. Il caso ha suscitato attenzione per le modalità con cui sono state condotte le intercettazioni e per le questioni legate al garantismo nel procedimento.

Caso Garlasco. Andrea Sempio, solo in auto. È il 14 aprile 2025, una cimice registra. “Lei mi ha messo giù. Ah ecco, fai la la dura”. Il 6 maggio 2026 la procura di Pavia chiude le indagini per omicidio volontario pluriaggravato. Il 7 maggio quella frase è sui giornali, in tv, dentro il Tg1. Sono 212 intercettazioni e gli avvocati di Sempio non le hanno ancora ascoltate: gliele hanno lette a voce i pm. Il difensore Liborio Cataliotti lo dice in diretta: “Alla faccia del segreto istruttorio”. Dal ministro della Giustizia nessuna reazione. Il punto è qui. Le stesse intercettazioni che, quando riguardano un politico, diventano a seconda della convenienza “tritacarne”, “porcheria”, “gogna”, quando riguardano Sempio diventano notizia da prima serata.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Garlasco e il caso delle intercettazioni di Sempio: quando il garantismo (selettivo) diventa un menu à la carte

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Garlasco News: le Nuove Intercettazioni e l'Intervista di Sempio

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