Post polemiche e un click di troppo | il giudice chiude il caso dell’ex sindaca Venuto il fatto non sussiste

Un post pubblicato sui social media ha portato alla chiusura del procedimento legale contro l’ex sindaca, che è stato archiviato con la motivazione che il fatto non sussiste. La vicenda ha attirato l’attenzione sul ruolo dei commenti e delle frasi condivise online nella politica locale, evidenziando come un episodio possa rapidamente trasformarsi in una polemica pubblica. La decisione del giudice arriva dopo un’indagine durata diversi mesi, con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità.

Basta un post, un commento, una frase scritta nel tempo giusto (o sbagliato) per trasformare la politica locale in una partita giocata tutta sui social. E quando il dibattito si sposta dal microfono dell’aula consiliare alla tastiera, il passo verso il tribunale può diventare sorprendentemente.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Assolto il commerciante accusato di molestie a una minorenne, il giudice: "Il fatto non sussiste"È stato assolto "perché il fatto non sussiste" il commerciante di origini bengalesi imputato di atti sessuali con minorenne per un episodio avvenuto... Stalking al parroco, assolta una 52enne. Per il giudice, “il fatto non sussiste”Il gup Zizzari ha emesso oggi il verdetto, all’esito del processo discusso col rito abbreviato condizionato dall’esame dell’imputata che aveva negato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le signore sulle sedie, quando torno al mio paese; Trump come carta vincente di Dio: la (nuova) immagine con Gesù che divide; Giusi Bartolozzi è già in mezzo a nuove polemiche; Trump attacca il Papa: 'Debole'. Leone risponde: 'Non ho paura'. Trump abbracciato a Gesù: il post e la nuova polemica(Adnkronos) - Donald Trump torna al centro delle polemiche dopo aver ricondiviso su Truth Social un’immagine che lo ritrae insieme a Gesù in una rappresentazione dal forte impatto simbolico e politico ... msn.com Diao provoca sui social: Noi a Como facciamo così. Romanisti furiosi: Sei un simulatoreUn altro rosso a dir poco esagerato e nuove polemiche sui social. Dopo il caso Bastoni-Kalulu, ieri a far discutere è stato il doppio giallo affibbiato dall’arbitro Massa a Wesley in Como-Roma. Il ... gazzetta.it Tutta la gamma dei servizi post vendita offerto da Tosoni Auto, officina e carrozzeria specializzate per tutti i marchi di automobili #adv facebook Ieri mi sono ritrovato a scrivere il secondo post in pochi giorni sulle dichiarazioni pro-Gazprom di Chiara Appendino e forse è bene ricordare che non si tratta di un nuovo casuale incidente di percorso e che l’ex sindaca di Torino, oggi deputata del M5S, non è x.com