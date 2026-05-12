Fabrizio Corona ha rilasciato dichiarazioni nello show “Falsissimo” in cui ha fatto nomi di alcuni calciatori coinvolti in un caso legato al mondo delle escort. Durante l’intervento, ha affermato che il calcio italiano non esiste più e ha criticato la situazione attuale del campionato. Le sue parole hanno suscitato molte reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Corona ha anche fornito dettagli sui nomi dei calciatori coinvolti, senza entrare in particolari processuali.

“Il calcio italiano non è malato. Il calcio italiano non esiste più”. Fabrizio Corona apre così una delle puntate più aggressive e discusse di “Falsissimo”, il suo format video che stavolta punta direttamente al cuore del pallone italiano. Per oltre un’ora l’ex re dei paparazzi alterna accuse, ricostruzioni, nomi eccellenti, audio, provocazioni e retroscena, costruendo quella che lui stesso definisce “la vera Calciopoli 2” Fabrizio Corona, sul suo canale YouTube “Falsissimo” ha pubblicato un video in cui parla anche del caso escort “Quella dei festini dei calciatori e dello sballo non è un semplice racconto, ma un reato”. Corona attacca diversi calciatori moderni accusandoli di vivere tra escort, locali, serate private e social network.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Escort, accuse forti di Fabrizio Corona che fa i nomi dei calciatori coinvolti

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