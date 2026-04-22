In Italia, sono stati resi noti alcuni nomi di calciatori di Serie A coinvolti in un’indagine riguardante circa 70 atleti, tutti estranei a eventuali indagini penali. L’inchiesta si concentra su party organizzati in Milano, associati a sospetti di sfruttamento della prostituzione. Finora, sono stati divulgati i nomi di alcuni di questi calciatori, che risultano non essere indagati. La vicenda interessa vari aspetti legati al mondo dello sport e della legalità.

Calciomercato Milan, SOS numero 9: Allegri traccia l’identikit del nuovo attaccante. 4 nomi per il grande colpo dell’estate, di chi si tratta Mercato Juve, guarda chi si rivede.Torna di moda Antonio Silva per la difesa: ecco la mossa di Jorge Mendes Calciomercato Napoli, Lukaku out e Pinamonti in? Scelto il sostituto del belga per la prossima stagione ma.Tutti gli ostacoli dell’operazione Juventus, ma che stagione sta facendo Kalulu!? Da acquisto in punta di piedi a simbolo bianconero. E il futuro è già segnato.VIDEO di Marco Baridon Escort Milano, emergono i nomi dei calciatori di Serie A (non indagati) coinvolti nell’inchiesta. Ecco chi...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Escort Milano, emergono i nomi dei calciatori di Serie A (non indagati) coinvolti nell’inchiesta. Ecco chi sono

Notizie correlate

“Chi sono i calciatori di Serie A coinvolti”. Scandalo escort, fuori i nomi pesantissimiA Milano c’è un’inchiesta che, pagina dopo pagina, sembra aprire una porta su un dietro le quinte che nessuno vorrebbe vedere.

Ecco chi c'è nel giro di escort della movida a Milano. I nomi dei calciatori nell'elenco delle "parole chiave" analizzate dalla ProcuraDa Bastoni a Leao fino a Vlahovic e ancora Bellanova, Calafiori, Bisseck, Pinamonti, Ricci, Scamacca e molti altri.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Caso escort di lusso a Milano: pilota Formula 1 e calciatori di fama internazionale tra i clienti; Lo scandalo escort tra i calciatori di Serie A, una è incinta. Il racconto: Ho fatto il test; Escort, champagne e segreti: alle serate milanesi anche calciatori di Milan, Inter e Juve; Milano, escort di lusso nei locali della movida. Calciatori tra i clienti.

Escort a Milano: da Stankovic a Pedersen e Volpato ecco chi sono i calciatori presenti nelle carte dell'inchiestaL'inchiesta sulle escort a Milano porta alla luce una lista di nomi che incrocia anche il mondo del calcio. Tra atti giudiziari, intercettazioni e richieste di arresto, compaiono riferimenti ... leggo.it

Giro di escort a Milano, quattro arresti: Tra i clienti numerosi calciatoriIl tutto dietro la copertura di una società di organizzazione di eventi della movida, i militari della fiamme gialle hanno dato esecuzione anche a un sequestro preventivo da 1,2 milioni di euro ... tuttosport.com

Nomi e frasi pesantissimi nelle carte dello scandalo escort a Milano - facebook.com facebook

Il quotidiano Il Giornale riporta i nomi dei calciatori (non indagati) che compaiono nelle carte dell’inchiesta sulle escort a Milano. Si tratterebbe dell'ex calciatore di Inter e Lazio e attuale allenatore della Stella Rossa Dejan Stankovic, dell'attaccante della Lazi x.com