Sacche di plasma buttate nei rifiuti interrogazione parlamentare di Italia Viva | Fatto profondamente grave

Un'area dell'ospedale di Ancona ha segnalato lo smaltimento di numerose sacche di plasma nei rifiuti. Italia Viva ha presentato un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro della Salute, chiedendo chiarimenti sulla vicenda. La questione riguarda un quantitativo considerevole di sacche che, secondo quanto riferito, sono state gettate tra i rifiuti ospedalieri.

Anche i parlamentari di Italia Viva interrogano il ministro Schillaci in merito alla notizia dello smaltimento di un ingente quantitativo di sacche di plasma avvenuto all’ospedale di Ancona. Lo chiedono le senatrici Daniela Sbrollini e Annamaria Furlan in un'interrogazione parlamentare firmata anche dai senatori Raffaella Paita, Enrico Borghi, Silvia Fregolent, Dafne Musolino, Ivan Scalfarotto al ministro della Salute Orazio Schillaci. Lo rende noto la presidente regionale Fabiola Caprari. "Nelle Marche – si legge nell’interrogazione parlamentare - si sarebbe verificato lo smaltimento di un ingente quantitativo di plasma donato. Un... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Sacche di plasma buttate nei rifiuti, interrogazione parlamentare di Italia Viva: "Fatto profondamente grave" Articoli correlati Ancona, 1600 sacche di plasma buttate: la rabbia dei donatoriNell’ospedale Le Torrette di Ancona sembra siano saltate buttate circa 1600 sacche di plasma, perché non trattate nei tempi previsti, la regione... Sacche di plasma buttate nelle Marche, Regione minimizza. Acquaroli: “Faremo verifiche ma non strumentalizzare”Botta e risposta in Consiglio regionale in merito al caso del sangue sprecato nelle Marche. Una selezione di notizie su Sacche di plasma buttate nei rifiuti... Temi più discussi: Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamo; Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle Marche; Lo scandalo del sangue nelle Marche: buttati 6 quintali di plasma, ingannati migliaia di donatori; Lo scandalo delle sacche di plasma buttate, i Nas all'ospedale di Torrette: presi atti e documenti per le indagini. Sacche di plasma buttate nelle Marche, Regione minimizza. Acquaroli: Faremo verifiche ma non strumentalizzareMinimizza parlando di circa 300 sacche da 250 grammi l'una, conseguenza di una criticità legata alla carenza di personale di una giornata, nei primi giorni di marzo l’assessore regionale alla Sani ... fanpage.it Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamo ... tg24.sky.it Oltre 1.600 sacche di plasma destinate al macero nelle Marche: il caso arriva in Parlamento con un’interrogazione al ministro della Salute. Nel mirino gestione, carenze e segnalazioni ignorate per settimane - facebook.com facebook Scandalo del plasma nelle Marche, centinaia di sacche di sangue finite nella spazzatura: com’è potuto succedere x.com