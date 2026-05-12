Caso di meningite su minorenne Via alla profilassi

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane persona non ancora maggiorenne residente in provincia è stata colpita da un caso di meningite batterica. In seguito alla diagnosi, le autorità sanitarie locali hanno avviato un’indagine epidemiologica per identificare i contatti stretti e procedere con la profilassi necessaria. Nessuna altra informazione sulle condizioni del ragazzo o sui dettagli dell’intervento è stata resa nota. La situazione è sotto controllo per evitare ulteriori rischi.

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Caso di meningite batterica che ha colpito un ragazzo non ancora maggiorenne residente in provincia e la Asl ha attivato l’indagine epidemiologica per l’individuazione e la gestione dei contatti stretti. Il caso è stato segnalato dai sanitari che lo hanno in cura. In presenza di un caso confermato o probabile di malattia meningococcica è prevista l’esecuzione di una profilassi antibiotica preventiva per i cosiddetti ’contatti stretti’, ossia le persone che, per la natura e la durata dell’esposizione, potrebbero aver contratto il batterio. Per questo motivo, il personale della Asl sta contattando direttamente le persone che sono state in.🔗 Leggi su Lanazione.it

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