Una giovane persona non ancora maggiorenne residente in provincia è stata colpita da un caso di meningite batterica. In seguito alla diagnosi, le autorità sanitarie locali hanno avviato un’indagine epidemiologica per identificare i contatti stretti e procedere con la profilassi necessaria. Nessuna altra informazione sulle condizioni del ragazzo o sui dettagli dell’intervento è stata resa nota. La situazione è sotto controllo per evitare ulteriori rischi.

Caso di meningite batterica che ha colpito un ragazzo non ancora maggiorenne residente in provincia e la Asl ha attivato l’indagine epidemiologica per l’individuazione e la gestione dei contatti stretti. Il caso è stato segnalato dai sanitari che lo hanno in cura. In presenza di un caso confermato o probabile di malattia meningococcica è prevista l’esecuzione di una profilassi antibiotica preventiva per i cosiddetti ’contatti stretti’, ossia le persone che, per la natura e la durata dell’esposizione, potrebbero aver contratto il batterio. Per questo motivo, il personale della Asl sta contattando direttamente le persone che sono state in.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso di meningite su minorenne. Via alla profilassi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Un caso di meningite fulminante in Abruzzo: avviata la profilassiUn caso di meningite fulminante è stato registrato in Abruzzo su un paziente di Bellante che è deceduto il 24 febbraio poco dopo l’arrivo nel pronto...

Un caso di meningite batterica in provincia di Grosseto: avviata la profilassi dei contatti strettiGROSSETO – L’Asl Toscana sud-est ha reso noto oggi (11 maggio) che il Dipartimento di prevenzione sta gestendo i contatti sul territorio di un caso...

Argomenti più discussi: Caso di meningite su minorenne. Via alla profilassi; Caso di meningite batterica: partita la profilassi sui contatti stretti; Meningite pneumococcica al Moscati di Avellino: nessun allarme sanitario; Caso di meningite batterica, scatta la profilassi.

Caso di meningite batterica in un ragazzo: partita la profilassi antibiotica sui contatti stretti - x.com

Qualcuno ha effettivamente vinto un appello per una scuola superiore (Kent/Dartford/Wilmington)? Cosa ha fatto la differenza? reddit

Caso di meningite su minorenne. Via alla profilassiCaso di meningite batterica che ha colpito un ragazzo non ancora maggiorenne residente in provincia e la Asl ha ... lanazione.it