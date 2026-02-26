Un caso di meningite fulminante in Abruzzo | avviata la profilassi

In Abruzzo è stato segnalato un caso di meningite fulminante. Il paziente, proveniente da Bellante, è arrivato in ospedale e poco dopo si è sentito male. Purtroppo, è deceduto il 24 febbraio. La situazione ha portato all’avvio di misure di profilassi per limitare eventuali rischi di contagio. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione attentamente.

Un caso di meningite fulminante è stato registrato in Abruzzo su un paziente di Bellante che è deceduto il 24 febbraio poco dopo l'arrivo nel pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Omero. In una nota la Asl di Teramo comunica "di aver tempestivamente avviato le misure di profilassi nei confronti.