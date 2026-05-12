Caso Cella | la Procura punta all’ergastolo per la crudeltà del reato

La Procura ha chiesto l’ergastolo per il caso Cella, sottolineando la brutalità del reato. La contestazione riguarda la mancata applicazione dell’aggravante della crudeltà, che avrebbe potuto influire sulla pena. Durante il processo, è stato evidenziato che l’imputato ha esploso dieci colpi alla testa, un dettaglio che potrebbe incidere sulla decisione finale della corte. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Perché la Procura contesta la mancata aggravante della crudeltà?. Come possono i dieci colpi alla testa cambiare la sentenza?. Chi ha fornito le menzogne per coprire il favoreggiamento?. Cosa rischia la condanna di Cecere con il rischio prescrizione?.? In Breve Annalucia Cecere condannata in primo grado a 24 anni di carcere.. Marco Soracco condannato a 2 anni per un episodio di favoreggiamento.. Accusa contesta i 10 colpi alla testa inflitti alla vittima Nada Cella.. Rischio prescrizione per Cecere dopo circa 30 anni dai fatti occorsi.. La Procura ha presentato ricorso in appello contro la sentenza relativa al delitto di Nada Cella, puntando a ottenere pene più severe per gli imputati coinvolti nel caso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Cella: la Procura punta all’ergastolo per la crudeltà del reato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Delitto Nada Cella, la pm Dotto pronta al ricorso: "Crudeltà da riconoscere"La procura di Genova si prepara a impugnare la sentenza con cui la Corte d’Assise ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere per l’omicidio di Nada... Impagnatiello, oggi la sentenza in Cassazione su ergastolo con premeditazione e crudeltà, pg: "Agguato organizzato"La Procura generale della Cassazione ha chiesto che si tenga un appello bis affinché si riconsideri l'aggravante della premeditazione per l'ex barman... Argomenti più discussi: Nada Cella, la procura ricorre in appello contro il rischio prescrizione; Delitto Nada Cella, la pm Dotto pronta al ricorso: Crudeltà da riconoscere; Delitto Cella, ricorso anti-prescrizione della Procura: L’assassina fu crudele, merita una condanna più alta…; Delitto Nada Cella, la Procura fa appello contro la sentenza. mettete Andrea Stempia in una cella con uomini informati sul caso, la giustizia si farà da sola x.com Caso Minetti, parla la massaggiatrice Graciela: Dentro a quel locale ho visto di tutto. Ho paura, e vivo nascosta reddit Caso Nada Cella, la Procura teme la beffa: senza aggravante c’è la prescrizioneI giudici che hanno condannato Annalucia Cecere hanno escluso una delle due aggravanti contestate. Se in appello cadesse anche l’altra, il verdetto sarebbe inutile ... cuneodice.it