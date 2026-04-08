Impagnatiello oggi la sentenza in Cassazione su ergastolo con premeditazione e crudeltà pg | Agguato organizzato

Oggi in Cassazione viene discussa la sentenza definitiva su un caso di omicidio. La Procura generale ha richiesto un nuovo grado di giudizio, specificando la volontà di rivedere alcune decisioni precedenti. La sentenza riguarda un episodio che avrebbe coinvolto premeditazione e crudeltà, con l’accusa di aver organizzato un agguato. La decisione finale influenzerà le condanne e i procedimenti penali già avviati.

La Procura generale della Cassazione ha chiesto che si tenga un appello bis affinché si riconsideri l'aggravante della premeditazione per l'ex barman reo confesso dell'omicidio della fidanzata, incinta di sette mesi, uccisa con 37 coltellate il 27 maggio 2023 La sentenza è attesa in serata: s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Impagnatiello, oggi la sentenza in Cassazione su ergastolo con premeditazione e crudeltà, pg: "Agguato organizzato" Giulia Tramontano uccisa con un «agguato organizzato», Impagnatiello a processo in Cassazione: cosa rischia dopo l’ergastoloQuello di Alessandro Impagnatiello per la procura generale di Cassazione fu un «agguato organizzato e premeditato» contro la fidanzata Giulia... Omicidio Giulia Tramontano, oggi Alessandro Impagnatiello in Cassazione: il nodo della premeditazioneMilano, 8 aprile 2026 – È stato fissato per oggi, mercoledì 8 aprile, il processo in Cassazione per Alessandro Impagnatiello, condannato... Femminicidio Tramontano, Impagnatiello oggi in Cassazione: udienza su premeditazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Tramontano, Impagnatiello oggi in Cassazione: udienza su premeditazione ... tg24.sky.it Omicidio Giulia Tramontano, oggi Alessandro Impagnatiello in Cassazione. Pg: Un agguato organizzato e premeditatoDopo la condanna all’ergastolo dell’Appello, l’ex barman è davanti ai giudici della Suprema Corte. Secondo l’accusa il giovane aveva pianificato il delitto per almeno 6 mesi, somministrando alla compa ... ilgiorno.it