Plasma gettato l' assessore Calcinaro | C' è una commissione di verifica autonoma e indipendente attendiamo

Un assessore ha comunicato che è stata istituita una commissione di verifica tecnica composta da esperti indipendenti nel settore sanitario. La commissione ha il compito di analizzare la situazione e produrre un rapporto. Si attende quindi il risultato di questa verifica, senza ulteriori commenti o dettagli sul contenuto delle analisi in corso. La decisione di affidarsi a questa commissione indipendente è stata resa nota pubblicamente.