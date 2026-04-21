Plasma gettato l' assessore Calcinaro | C' è una commissione di verifica autonoma e indipendente attendiamo
Un assessore ha comunicato che è stata istituita una commissione di verifica tecnica composta da esperti indipendenti nel settore sanitario. La commissione ha il compito di analizzare la situazione e produrre un rapporto. Si attende quindi il risultato di questa verifica, senza ulteriori commenti o dettagli sul contenuto delle analisi in corso. La decisione di affidarsi a questa commissione indipendente è stata resa nota pubblicamente.
ANCONA - "C'e' una commissione di verifica tecnica, composta da persone super partes tra le migliori nei vari settori della sanita': sono piu' interessato a quello che uscira' fuori da li'". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanita', Paolo Calcinaro, parlando con i giornalisti della vicenda.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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