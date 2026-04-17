Caso Piantedosi il legale di Claudia Conte smentisce le accuse sugli incarichi e dice che non parlerà

Il legale di Claudia Conte ha scritto una lettera in cui ha negato le accuse riguardanti gli incarichi attribuiti alla presunta amante del ministro dell’Interno. Nella comunicazione, l’avvocato ha anche smentito le voci sui titoli di studio della donna e ha escluso l’esistenza di un complotto contro il governo. L’avvocato ha inoltre dichiarato che non rilascerà ulteriori commenti sulla vicenda.

Con una lunga lettera il legale di Claudia Conte ha smentito le accuse sugli incarichi riconosciuti alla presunta amante del ministro dell'Interno, il presunto mistero sui suoi titoli di studi e l'ipotesi di un complotto contro il governo. Per ora, la giornalista che aveva rivelato la sua relazione con Piantedosi non intende parlare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Piantedosi dà mandato a un legale per il caso di Claudia ConteAGI - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato a un legale per tutelarsi contro chi a qualsiasi titolo ipotizza favoritismi,... Madrina della polizia e consulente alla Camera: gli incarichi di Claudia Conte sono un caso per PiantedosiSta facendo parlare di sé Claudia Conte, la giornalista 34enne che oggi ha rivelato di avere una relazione con il ministro dell'Interno, Matteo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il caso Piantedosi – Conte irrompe sulla scena politica; Bisogna chiarire. Il pressing di FdI su Piantedosi che tace; Piantedosi torna a Palazzo Chigi dopo il caso Claudia Conte. Era la vendetta di una donna innamorata o uscirà altro?; Question time con i ministri Piantedosi, Foti, Ciriani, Lollobrigida e Giuli. Caso Piantedosi, il legale di Claudia Conte smentisce le accuse sugli incarichi e dice che non parleràCon una lunga lettera il legale di Claudia Conte ha smentito le accuse sugli incarichi riconosciuti alla presunta amante del ministro dell'Interno, il ... fanpage.it Claudia Conte, parla il legale: Zero rivelazioni choc, zero illegalità o favoritismi, zero complotti e zero ricattiL'avvocato Forgione all'Adnkronos: 'Zero rivelazioni choc, zero illegalità o favoritismi, zero complotti e zero ricatti' ... adnkronos.com "Askatasuna come Hezbollah": esplode il caso. E Fdi interroga Piantedosi - facebook.com facebook "Askatasuna come Hezbollah": esplode il caso. E Fdi interroga Piantedosi x.com