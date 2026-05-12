Dopo il vertice in Procura, non sono stati iscritti nuovi indagati nel caso riguardante gli arbitri. L’inchiesta continuerà nelle prossime settimane, che si preannunciano decisive per le indagini in corso. La vicenda riguarda il coinvolgimento di alcune persone nel contesto di questioni legate al mondo degli arbitri e alle loro attività. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto sui contenuti delle indagini o sui soggetti coinvolti.

di Francesco Spagnolo Caso arbitri, nessun nuovo indagato dopo il vertice in Procura. Ora l’inchiesta andrà avanti e le prossime settimane saranno decisive. Il panorama calcistico italiano è nuovamente scosso da una bufera giudiziaria che mette sotto la lente d’ingrandimento l’integrità delle competizioni. Il cosiddetto caso arbitri sta dominando le cronache sportive e giudiziarie, portando alla luce dinamiche opache nella gestione delle designazioni e dei rapporti tra i vertici arbitrali e le società. Secondo quanto riferito dall’Ansa, le ultime novità indicano una fase di stallo operativo. Dopo un recente vertice tra il procuratore di Milano, Marcello Viola, e il pm Maurizio Ascione, è emerso che il perimetro dell’inchiesta non è destinato ad ampliarsi nell’immediato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso arbitri, nessun nuovo indagato dopo il vertice in Procura: cosa sta succedendo e le prossime mosse

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