La squadra di testa del campionato si trova in cima alla classifica, mentre i rossoblù si preparano a sfidare un avversario che, al momento, occupa una posizione più bassa. L’allenatore ha dichiarato che, indipendentemente dalla posizione in classifica, l’obiettivo è accumulare più punti possibile nelle prossime tre partite. La sfida si presenta come un’occasione importante per cercare di migliorare la propria posizione in classifica.

"Che sia la prima in classifica o l’ultima, noi dobbiamo cercare solo di fare più punti possibili nelle prossime tre partite". Così parlava sei giorni fa il dg Ulisse Savini, dopo la sconfitta a Coriano, anticipando il primo dei tre appuntamenti in programma da oggi al 3 maggio dell’Imolese, con 270 minuti davanti per capire se sarà salvezza diretta o playout. Il primo, da non mancare, è fissato per le 15 al Comunale di Castel San Pietro, dimora temporanea dei rossoblù nel weekend, complice compatibilità con il Wec, in corso in questi giorni all’autodromo. L’avversario, sulla carta, è di quelli che fanno paura: il Desenzano di Gaburro, primo in classifica e imbattuto da dicembre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è la capolista Desenzano. Ai rossoblù serve l’impresa

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