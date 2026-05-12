Caserta volontari all’alba per salvare il verde dal caldo estremo

All’alba, due cittadini di Caserta si sono svegliati alle 5:30 per intervenire sul verde pubblico colpito dal caldo estremo. Armati di pompe e tubi, hanno cercato di sostituire temporaneamente il servizio di irrigazione comunale. L’operazione è avvenuta senza l’intervento di enti pubblici, con l’obiettivo di proteggere le aree verdi durante le ore più calde della giornata.

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? Punti chiave Chi sono i due cittadini che si svegliano alle 5:30?. Come fanno a sostituire il servizio pubblico di irrigazione comunale?. Perché i fondi per l'ambiente rischiano di finire in burocrazia?. Cosa accadrebbe alle nuove piante senza l'intervento di questi volontari?.? In Breve Anna Della Cioppa e Claudio Ferrucci innaffiano piante in piazza Vanvitelli dalle 5:30.. Ferrucci irriga 24 litri d'acqua per ogni acero giapponese in viale Douhet.. L'impegno si estende a piazza Cattaneo, via Ceccano e aiuole dello stadio comunale.. La gestione del verde affronta l'assenza di servizi pubblici di irrigazione a Caserta.. Claudio Ferrucci e la signora Anna Della Cioppa si recano in piazza Vanvitelli all’alba per innaffiare i nuovi alberi, combattendo contro il caldo estremo che colpisce Caserta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caserta, volontari all’alba per salvare il verde dal caldo estremo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caldo estremo: il Comune approva rifugi climatici e più verde? Cosa scoprirai Dove si troveranno i nuovi rifugi gratuiti per sfuggire al caldo? Come verranno selezionati i locali privati per accogliere i... Imperia top 10: il mare protegge dal caldo estremoImperia si conferma tra le province italiane con il clima più vivibile secondo l’Indice del clima 2026, posizionandosi al decimo posto nazionale con...