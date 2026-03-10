Imperia top 10 | il mare protegge dal caldo estremo
Imperia si colloca al decimo posto nella classifica nazionale delle province con il clima più vivibile, secondo l’Indice del clima 2026, che assegna un punteggio di 706 punti. La città si distingue per la presenza del mare, che contribuisce a mitigare le alte temperature estive. La classifica valuta vari fattori legati al clima, evidenziando il ruolo del contesto geografico.
Imperia si conferma tra le province italiane con il clima più vivibile secondo l’Indice del clima 2026, posizionandosi al decimo posto nazionale con un punteggio di 706 punti. Questa classifica, elaborata analizzando i dati climatici del decennio compreso tra il 2015 e il 2025, evidenzia come la posizione costiera della città offra vantaggi significativi nella mitigazione degli estremi termici. Nonostante il risultato positivo, il report segnala criticità crescenti legate all’aumento delle ondate di calore e alla frequenza delle notti tropicali che impattano sul riposo notturno. L’analisi si basa su una metodologia rigorosa che valuta quindici indicatori specifici per determinare il benessere climatico complessivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Leggi anche: Atp, dal cooling break allo stop: nuove regole contro il caldo estremo
Leggi anche: “In bici per 4mila km, dal caldo estremo ai giacigli di fortuna”
The 3 AM Mystery: Why Our Ancestors Never Slept 8 Hours
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Imperia top 10 il mare protegge dal...
Discussioni sull' argomento Imperia protagonista a Itb Berlino con un'offerta destagionalizzata tra mare, outdoor, ciclabilità, cultura ed enogastronomia; Imperia brilla nell'indice del clima, 10° posto in Italia: 247 eventi estremi registrati negli ultimi 15 anni; Imperia nella top ten delle città con il miglior clima d'Italia; Quali sono le città italiane con il clima migliore: Bari in testa, Carbonia ultima. La classifica.
OFFERTE DI LAVORO IMPERIA: GLI ANNUNCI DAL 9 MARZO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO - facebook.com facebook
Imperia protagonista a ITB Berlin: la destinazione ligure si presenta sul palcoscenico globale del turismo riviera24.it/2026/02/imperi… #dmorivieradeifiori #cciaarivlig Imperia x.com