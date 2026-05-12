I prezzi delle case usate sono aumentati del 5%, con un nuovo incremento nelle compravendite senza mutuo. Oltre al Nord-Est, altre regioni mostrano un aumento dei valori immobiliari. Negli acquisti senza finanziamento, si registra una presenza crescente di nuovi acquirenti, che scelgono di investire in proprietà senza ricorrere a prestiti bancari. Questi dati si riferiscono a un quadro in evoluzione nel mercato immobiliare italiano.

? Punti chiave Quali regioni guidano il balzo dei prezzi oltre al Nord-Est?. Chi sono i nuovi acquirenti che comprano casa senza mutuo?. Come influisce l'acquisto cash degli stranieri sui canoni d'affitto?. Perché Milano si comporta diversamente rispetto al resto del mercato?.? In Breve Prezzi medi casa usata a 1906 euro al metro quadro ad aprile 2026.. Acquisti cash rappresentano il 51,4% delle compravendite totali nel primo semestre.. Canoni d'affitto aumentati del 4,4% in 88 comuni italiani negli ultimi tre mesi.. Investitori stranieri senza mutuo passati dal 6% al 12,2% tra il 2019 e il 2024.. I prezzi delle abitazioni usate in Italia hanno registrato un incremento del 5% circa nell’ultimo anno, toccando una media nazionale di 1906 euro al metro quadro alla fine di aprile 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Case usate: balzo del 5% nei prezzi e boom di acquisti senza mutuo

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