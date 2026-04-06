Nel terzo trimestre del 2025, i finanziamenti finalizzati all'acquisto di case nelle province della regione hanno registrato un aumento del 26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un’analisi condotta da Kìron Partner Spa ha esaminato i dati relativi alle erogazioni di mutui alle famiglie residenti nel territorio, evidenziando un deciso incremento nelle somme concesse. La crescita si riflette su un mercato immobiliare in fermento nella zona.

Il report di Banca d'Italia conferma il trend positivo: in provincia volumi su del 15% nel terzo trimestre. Ma sul futuro del 2026 pesa l'incognita dei tassi legata ai conflitti internazionali Kìron Partner Spa ha analizzato nel dettaglio l'andamento dei finanziamenti finalizzati all'acquisto dell'abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel terzo trimestre 2025. L'analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d'Italia nel mese di dicembre 2025. Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +18,7%, per un controvalore di 2. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Temi più discussi: Corsa al mutuo nel Ravennate, balzo delle erogazioni: volumi in crescita del 26%; Mercato immobiliare, la corsa alla casa rallenta ma non si ferma: il 2026 parte in salita; Nomisma: le previsioni immobiliari fino al 2028 (e cosa succederà con la guerra); Mutui nel Lazio, tassi in discesa a marzo: il green conviene.

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In corsa i prezzi immobiliari in Europa, Italia più accessibileContinuano a correre i prezzi immobiliari in Europa, anche se con ritmi diversi da città a città e questo è un aspetto non secondario, soprattutto per chi è intenzionato a effettuare un acquisto ... mutuionline.it

Il giorno di Pasqua continua. Il Vangelo racconta una corsa, una gioia che si mette in movimento: la notizia della Risurrezione non resta ferma, ma si diffonde. È un invito a ripartire, senza paura. Oggi al Santuario: Sante Messe: ore 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, facebook

Pasqua a Ischia, sette fedeli ustionati dai fuochi d'artificio al passaggio della Corsa dell'Angelo x.com