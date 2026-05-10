Case con dieci camere e sei bagni a 4 milioni | boom di acquisti di ville e dimore storiche in Sicilia chi sta facendo affari
In Sicilia, il mercato immobiliare di lusso sta vivendo un momento di forte crescita, con molte ville e dimore storiche che vengono vendute a prezzi elevati. Recentemente, sono stati registrati acquisti di proprietà con dieci camere e sei bagni a circa 4 milioni di euro. Mentre il segmento residenziale normale si mantiene stabile, nel settore di lusso si nota un aumento delle richieste sia da parte di acquirenti internazionali che di investitori locali.
Il mercato immobiliare di lusso in Sicilia sta vivendo una fase di vero e proprio rinascimento. Mentre il mercato residenziale ordinario segue gli andamenti nazionali, il segmento "luxury" gode di una crescita della domanda internazionale e di una rivalutazione dei quartieri storici e costieri.🔗 Leggi su Today.it
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