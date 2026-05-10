Case con dieci camere e sei bagni a 4 milioni | boom di acquisti di ville e dimore storiche in Sicilia chi sta facendo affari

In Sicilia, il mercato immobiliare di lusso sta vivendo un momento di forte crescita, con molte ville e dimore storiche che vengono vendute a prezzi elevati. Recentemente, sono stati registrati acquisti di proprietà con dieci camere e sei bagni a circa 4 milioni di euro. Mentre il segmento residenziale normale si mantiene stabile, nel settore di lusso si nota un aumento delle richieste sia da parte di acquirenti internazionali che di investitori locali.

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