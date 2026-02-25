Mobilità docenti 2026 domanda di trasferimento | quanto valgono le esigenze di famiglia?

Tra le esigenze di famiglia valutabili nel trasferimento c'è anche il ricongiungimento familiare. Vediamo quando e come si valuta L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche:

Trasferimento di provincia 2026/27: ecco le deroghe che consentono ai docenti con vincolo di presentare domanda di mobilità

Mobilità ATA 2026, neoassunti tenuti a presentare domanda per evitare il trasferimento d’ufficio

Temi più discussi: Mobilità docenti 2026/27: prima i trasferimenti nel comune, poi nella provincia, poi da fuori provincia; Mobilità docenti 2026, tempistiche e scadenze: cosa sappiamo; Mobilità docenti 2026/2027: le Precedenze. Quali possono essere valutate, bisogna fare attenzione alla compilazione della domanda; Mobilità docenti e Ata 2026, chi può fare domanda? Tempi e iter.

Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo [LO SPECIALE]Mobilità docenti per l'anno scolastico 2026/27: parliamo di trasferimento, passaggio di classe di concorso o grado di scuola (cosiddetta mobilità professionale), passaggio da posto sostegno a posto co ... orizzontescuola.it

Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda? La guida ai vincoli e alle derogheScopri tutto sulla mobilità docenti 2026/27. Normative, procedure e digitalizzazione del fascicolo elettronico ti aspettano. informazionescuola.it

Mobilità docenti e COE: se nella scuola di titolarità si libera un posto il docente viene riassorbito automaticamente [Chiarimenti] #mobilità #mobilitàdocenti - facebook.com facebook

Mobilità docenti per l'anno scolastico 2026/27: parliamo di trasferimento, passaggio di classe di concorso o grado di scuola (cosiddetta mobilità professionale), passaggio da posto sostegno a posto comune. x.com