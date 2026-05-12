Le case di comunità sono al centro di un dibattito legato ai fondi del PNRR, con preoccupazioni sulla carenza di personale sanitario. Attualmente, manca circa un quarto del personale infermieristico necessario, pari a circa 20.000 unità, per far funzionare efficacemente queste strutture. Un decreto recente sembra trascurare le esigenze specifiche del settore infermieristico, sollevando interrogativi sulla possibilità di evitare edifici vuoti o poco utilizzati.

? Punti chiave Come si evitano edifici vuoti senza i 20mila infermieri necessari?. Perché il decreto Schillaci rischia di ignorare il pilastro infermieristico?. Quali sono le cause della fuga di 7mila professionisti ogni anno?. Come influisce il gap salariale europeo sulla tenuta del PNRR?.? In Breve Servono 20mila infermieri per operare secondo il modello del Dm 772022.. Il compenso degli infermieri italiani è inferiore del 20% rispetto all'Europa.. Il 76,8% degli infermieri lavora oltre il turno per carenza di organico.. Rapporto infermieri-pazienti arriva a 1 su 20, contro lo standard di 1 su 6.. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha varato un decreto legge emergenziale per accelerare l’arruolamento dei medici di famiglia nelle Case di comunità, cercando di evitare il blocco dei fondi Pnrr previsto per giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Case di comunità: il rischio PNRR tra carenza di medici e infermieri

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La sanità resta sospesa: tra commissariamenti, opere incompiute e rabbia sociale

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