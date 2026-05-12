Case abusive sul litorale casertano | sequestrati venti immobili

Nella zona del litorale casertano sono stati sequestrati venti immobili, tutti risultati abusivi. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura Generale, che ha portato alla confisca delle proprietà coinvolte. Le verifiche hanno evidenziato irregolarità nelle pratiche edilizie di alcuni edifici, portando alla misura cautelare. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di controllo e contrasto agli abusi edilizi nella regione.

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Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito un’attività coordinata dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Napoli la Guardia Costiera di Mondragone, congiuntamente alla Guardia Costiera di Castel Volturno e alla Sezione di Polizia Giudiziaria delle Capitaneria di Porto di Napoli, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito di una vasta operazione di tutela del demanio marittimo e del patrimonio ambientale. Il provvedimento ha interessato un’ampia area del Comune di Mondragone, in località Stercolilli, dove sono stati sottoposti a sequestro 20 immobili abusivi risultati completamente privi di qualsivoglia titolo autorizzativo sotto il profilo demaniale, edilizio, ambientale e paesaggistico.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Case abusive sul litorale casertano: sequestrati venti immobili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Litorale domitio, blitz contro abusivismo demaniale: 80 immobili sequestrati a Castel VolturnoLa Procura di Santa Maria Capua Vetere e la Procura Generale di Napoli illustrano i risultati delle operazioni su Castel Volturno, Mondragone e Sessa... Litorale domitio, stretta su abusivismo e concessioni: 80 immobili sequestrati. “Ora i Comuni non possono più non sapere”Conferenza stampa in Procura a Santa Maria Capua Vetere: demolizioni già avviate a Castel Volturno, indagini su concessioni ai lidi e controlli...