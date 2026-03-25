Nell’area del litorale domitio sono stati sequestrati 80 immobili, in seguito a interventi contro l’abusivismo edilizio e le irregolarità nelle concessioni demaniali. Le autorità hanno evidenziato come i Comuni coinvolti siano ora informati e obbligati a intervenire in modo più efficace per contrastare le irregolarità. Nessuna persona o ente è coinvolto in modo specifico nei provvedimenti.

Conferenza stampa in Procura a Santa Maria Capua Vetere: demolizioni già avviate a Castel Volturno, indagini su concessioni ai lidi e controlli rafforzati. “Il destino del territorio è nelle mani della politica” Svolta significativa nella lotta all’abusivismo edilizio e alle irregolarità sulle concessioni demaniali lungo il litorale domitio. Dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nel corso di una conferenza stampa congiunta delle principali autorità giudiziarie e forze dell’ordine, emerge un quadro dettagliato delle indagini che negli ultimi mesi stanno ridisegnando il controllo del territorio tra Castel Volturno, Mondragone, Cellole e Sessa Aurunca. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Litorale domitio, stretta su abusivismo e concessioni: 80 immobili sequestrati. “Ora i Comuni non possono più non sapere”

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