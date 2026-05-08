Enolia parentesi di sapori Domani al via la kermesse Si accende l’area medicea

Domani l’area Medice si prepara ad accogliere l’apertura di Enolia, la principale manifestazione enogastronomica della Toscana, che si svolge con ingresso gratuito. L’evento, che ha già riscosso grande interesse, inizia alle 11 e si propone di mettere in mostra le eccellenze locali. La manifestazione si rivolge a un pubblico ampio e si distingue per la sua capacità di attirare visitatori da diverse parti del Paese.

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L’attesa è fortissima: domani l’area Medice si accende dalle 11 e inaugura Enolia, la più importante manifestazione di enogastronomia, a ingresso gratuito, della Toscana capace di far arrivare la propria eco in ogni parte del Paese. I numeri parlano chiaro: 40 tipologie di olio, oltre 300 etichette di vini, una quarantina di artigiani del gusto non solo del territorio versiliese e toscano ma provenienti pure da altre regioni. Non mancherà l’acclamato Villaggio del vino potenziato da nuove etichette tutte da gustare. Diversi gli appuntamenti nell’area conferenze con personaggi del mondo del vino, dell’olio e produttori del territorio. Tra gli incontri previsti, domani alle 11.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Enolia, parentesi di sapori. Domani al via la kermesse. Si accende l’area medicea Notizie correlate Leggi anche: Mogoro si accende: record di 1.500 visitatori tra sapori e tradizioni Ancona si accende: 400 espositori e sapori di mare per San Ciriaco? Cosa sapere Ancona ospita la Fiera di San Ciriaco con 400 espositori dal 1 al 4 maggio. Una raccolta di contenuti Si parla di: Enolia, parentesi di sapori. Domani al via la kermesse. Si accende l’area medicea. Enolia, parentesi di sapori. Domani al via la kermesse. Si accende l’area mediceaAlle 11 inaugurazione con accoglienza degli studenti dell’Istituto Alberghiero. In centro a Seravezza i mercatini, collegamenti domenica col bus navetta. lanazione.it Enolia al via. La due giorni del gustoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it