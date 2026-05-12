Casalotti la fiaccolata per le vittime della strada | Via Boccea deve tornare a essere un cuore pulsante di vita

A Casalotti si è svolta una fiaccolata dedicata alle vittime degli incidenti stradali, con i partecipanti che hanno chiesto un intervento per migliorare la sicurezza di via Boccea. Durante la manifestazione, i presenti hanno espresso la volontà di vedere la strada tornare a essere un luogo di vita, sottolineando come le tragedie sulla strada abbiano colpito la comunità. La protesta ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, uniti nel chiedere azioni concrete.

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