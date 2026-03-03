Ranzanico lite per la droga finisce nel sangue | un tentato omicidio e quattro arresti

A Ranzanico quattro persone sono state arrestate dopo una lite che si è conclusa con una coltellata e un tentato omicidio. L’episodio si è verificato domenica pomeriggio nella zona dell’ex Filanda e al centro delle indagini ci sono sospetti di spaccio di droga. Le forze dell’ordine, coordinate dal pubblico ministero e dai carabinieri locali, stanno accertando i dettagli dell’accaduto.

In manette un italiano e tre albanesi. Spaccio: cresce l’allarme in zona Ranzanico. Quattro arresti, una coltellata e l’ombra dello spaccio di droga sullo sfondo. È il bilancio dell’episodio avvenuto domenica pomeriggio nella zona dell’ex Filanda, sul quale indagano il pubblico ministero Antonio Mele e i carabinieri della Compagnia di Clusone. In manette sono finite quattro persone: tre cittadini albanesi e un italiano. Per i primi l’accusa è di rissa aggravata, mentre l’italiano deve rispondere di tentato omicidio. Durante l’intervento sono state rinvenute alcune dosi di cocaina, che sarebbero state gettate poco prima dell’arrivo dei militari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

