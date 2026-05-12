Casaidea 2026 | Le Nuove Tendenze dell’Abitare in Mostra alla Fiera di Roma

La 51a edizione di Casaidea si svolge alla Fiera di Roma, presentando le ultime tendenze nel settore dell’arredamento, del design e dell’artigianato Made in Italy. La manifestazione, che si tiene ogni anno, mette in mostra prodotti e soluzioni per l’abitare, coinvolgendo aziende italiane e professionisti del settore. Durante l’evento sono previste esposizioni, workshop e incontri dedicati alle nuove proposte per la casa.

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Cosa: La 51a edizione di Casaidea, la fiera nazionale dedicata all’arredamento, al design e all’artigianato Made in Italy. Dove e Quando: Presso la Fiera di Roma, con apertura dal 9 fino al 17 maggio 2026. Perché: Per scoprire in un unico grande spazio espositivo le soluzioni innovative di oltre 150 aziende, esplorando l’evoluzione degli spazi interni ed esterni all’insegna del benessere e della sostenibilità. Il panorama del design contemporaneo si rinnova e trova il suo palcoscenico d’eccezione nella capitale: la Fiera di Roma accoglie la cinquantunesima edizione di Casaidea, un evento imperdibile per gli amanti dell’arredamento e per i professionisti del settore.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Casaidea 2026: Le Nuove Tendenze dell’Abitare in Mostra alla Fiera di Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Casaidea 2026: a Roma le nuove tendenze dell’abitareCosa: 51a edizione di Casaidea, la grande fiera dedicata all’arredo, al design e all’artigianato. Fiere, Casaidea: dal 9 al 17 maggio tante idee per abitare la bella stagione(Adnkronos) – Nove giorni di manifestazione per scoprire le migliori soluzioni per l’abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta... Argomenti più discussi: Casaidea 2026: a Roma le nuove tendenze dell’abitare; Casaidea, in mostra novità che coniugano sartorialità e artigianalità; Casaidea 2026, dal 9 al 17 maggio in mostra novità che coniugano sartorialità e artigianalità; Casaidea 2026, le novità per spazi interni ed esterni in mostra fino al 17 maggio. Casaidea 2026: dal 9 al 7 maggio 2026 le novità per arredare alla Fiera di RomaPer chi è in cerca di idee per rinnovare spazi interni ed esterni della propria abitazione, alla fiera di Roma in mostra le migliori proposte delle aziende del settore. Presenti anche soluzioni di art ... cosedicasa.com