Fiere Casaidea | dal 9 al 17 maggio tante idee per abitare la bella stagione

Dal 9 al 17 maggio si terrà a Roma la nuova edizione di Casaidea, la fiera dedicata alle soluzioni per l’abitare. La manifestazione durerà nove giorni e vedrà la partecipazione di mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia. L’evento si svolgerà presso la Fiera di Roma e presenterà idee e proposte per la casa in vista della stagione estiva del 2026.

(Adnkronos) – Nove giorni di manifestazione per scoprire le migliori soluzioni per l’abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia: torna alla Fiera di Roma l’appuntamento con Casaidea che annuncia le date della nuova edizione, in programma nel 2026 dal 9 al 17 maggio. L’attenzione e la ricerca di arredi di qualità per.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate L’edilizia del futuro ritorna protagonista al Sud, al via la 29^ edizione di Saem: dal 15 al 17 maggio 2026 a SiciliaFieraC’è grande attesa per il ritorno del Saem, il Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione, che per la sua 29^ edizione si riconferma l'appuntamento più... Teatro, dal 25 aprile al 17 maggio in scena al Tram “Opera Zombi”‘Opera Zombi, nuova produzione Tram e Teatro dell’Osso, sarà in scena presso il Teatro Tram (via Port’Alba n. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: ‘Chi l’ha visto?’, oggi mercoledì 22 aprile: colpo di scena sul caso Milza; Catanzaro, donna si butta dal balcone con i figli: 3 morti e un ferito; Bimbi Down da mamme giovani? Dietro la sindrome anche una reazione autoimmune: lo studio che cambia tutto; Food, 'Taste of Roma' torna dal 6 al 10 maggio e festeggia 10 anni -. Fiere, Casaidea: dal 9 al 17 maggio tante idee per abitare la bella stagioneNove giorni di manifestazione per scoprire le migliori soluzioni per l’abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia: torna alla Fiera di Roma l’appuntamento con Casaidea che ... adnkronos.com A Lingotto Fiere debutta Be Comics! Be Games! Torino Lingotto Fiere ha preso il via oggi la prima edizione di Be Comics! Be Games! Torino, nuovo appuntamento dedicato alla cultura pop ideato da Fandango Club Creators e realizzato in partnership con GL - facebook.com facebook