Fiere Casaidea | dal 9 al 17 maggio tante idee per abitare la bella stagione

Da periodicodaily.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 al 17 maggio si terrà a Roma la nuova edizione di Casaidea, la fiera dedicata alle soluzioni per l’abitare. La manifestazione durerà nove giorni e vedrà la partecipazione di mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia. L’evento si svolgerà presso la Fiera di Roma e presenterà idee e proposte per la casa in vista della stagione estiva del 2026.

(Adnkronos) – Nove giorni di manifestazione per scoprire le migliori soluzioni per l’abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia: torna alla Fiera di Roma l’appuntamento con Casaidea che annuncia le date della nuova edizione, in programma nel 2026 dal 9 al 17 maggio. L’attenzione e la ricerca di arredi di qualità per.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

L’edilizia del futuro ritorna protagonista al Sud, al via la 29^ edizione di Saem: dal 15 al 17 maggio 2026 a SiciliaFieraC’è grande attesa per il ritorno del Saem, il Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione, che per la sua 29^ edizione si riconferma l'appuntamento più...

Teatro, dal 25 aprile al 17 maggio in scena al Tram “Opera Zombi”‘Opera Zombi, nuova produzione Tram e Teatro dell’Osso, sarà in scena presso il Teatro Tram (via Port’Alba n.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: ‘Chi l’ha visto?’, oggi mercoledì 22 aprile: colpo di scena sul caso Milza; Catanzaro, donna si butta dal balcone con i figli: 3 morti e un ferito; Bimbi Down da mamme giovani? Dietro la sindrome anche una reazione autoimmune: lo studio che cambia tutto; Food, 'Taste of Roma' torna dal 6 al 10 maggio e festeggia 10 anni -.

fiere casaidea dal 9Fiere, Casaidea: dal 9 al 17 maggio tante idee per abitare la bella stagioneNove giorni di manifestazione per scoprire le migliori soluzioni per l’abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia: torna alla Fiera di Roma l’appuntamento con Casaidea che ... adnkronos.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.