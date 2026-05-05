Casaidea 2026 | a Roma le nuove tendenze dell’abitare

A Roma si tiene la 51ª edizione di Casaidea, una fiera dedicata all’arredo, al design e all’artigianato. L’evento si svolge presso la Fiera di Roma, all’ingresso Est. Durante la manifestazione vengono presentate le ultime novità nel settore dell’abitare, coinvolgendo aziende e professionisti del settore. La fiera offre anche esposizioni di prodotti artigianali e soluzioni per l’arredamento domestico.

Cosa: 51a edizione di Casaidea, la grande fiera dedicata all’arredo, al design e all’artigianato. Dove e Quando: Fiera di Roma, Ingresso Est. L’evento si svolgerà dal 9 al 17 maggio 2026. Perché: Per scoprire in anteprima le soluzioni più innovative che fondono sartorialità, materiali naturali e sostenibilità, con l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico domestico. La Capitale si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del design e della progettazione d’interni: dal 9 al 17 maggio 2026, gli spazi della Fiera di Roma ospitano la 51a edizione di Casaidea. Questa storica manifestazione rappresenta una vetrina d’eccellenza per le migliori soluzioni abitative, capaci di coniugare la maestria artigianale del nostro Paese con le più moderne visioni stilistiche.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Casaidea 2026: a Roma le nuove tendenze dell’abitare Notizie correlate Fiere, Casaidea: dal 9 al 17 maggio tante idee per abitare la bella stagione(Adnkronos) – Nove giorni di manifestazione per scoprire le migliori soluzioni per l’abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta... Buy now pay later nel 2026: tra tendenze e nuove normeIl Buy Now Pay Later (BNPL) è una soluzione finanziaria che si basa su un pagamento dilazionato: si acquista subito, per poi pagare più avanti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Casaidea 2026: dal 9 al 7 maggio 2026 le novità per arredare alla Fiera di Roma; Casaidea 2026 Roma: quando, dove, biglietti, come arrivare; Casaidea, in mostra novità che coniugano sartorialità e artigianalità; Mostra Casaidea 2026 - Roma. Casaidea 2026: dal 9 al 7 maggio 2026 le novità per arredare alla Fiera di RomaPer chi è in cerca di idee per rinnovare spazi interni ed esterni della propria abitazione, alla fiera di Roma in mostra le migliori proposte delle aziende del settore. Presenti anche soluzioni di art ... cosedicasa.com Casaidea, in mostra novità che coniugano sartorialità e artigianalità(Adnkronos) - Le migliori soluzioni per l’abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia, tornano in scena alla Fiera di Roma, dal 9 al 17 maggio, con Casaidea, giunta alla sua ... msn.com Un regalo originale per la festa della mammaLa penna gel Lego Botanicals con fiori rosa è l'ideale Perfetta da agganciare ad un agenda..o semplicemente da tenere in borsa Vi aspettiamo da Casaidea #giarre #santavenerina #zafferanaetnea #riposto - facebook.com facebook