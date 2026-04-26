Si sono verificati spari durante la cena annuale dei corrispondenti alla Casa Bianca, tenutasi presso l’Hilton di Washington. L’attentatore, un uomo di 31 anni che insegnava, è stato arrestato e si trova in attesa di processo, previsto per lunedì in tribunale. Nel frattempo, un ex presidente ha commentato l’accaduto affermando che ora ci si concentrerà sulla situazione in Iran.

Emergono nuovi dettagli sulla sparatoria che ha sconvolto la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hilton di Washington. L’aggressore, identificato come Cole Tomas Allen, 31enne di Torrance, in California, sarebbe un insegnante. Lo riporta il New York Post. L’uomo comparirà per la prima volta in tribunale lunedì nella capitale degli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dal procuratore federale Jeanine Pirro, il sospettato sarà accusato di aver utilizzato un’arma da fuoco durante un reato violento e di aver aggredito un agente federale con un’arma pericolosa. Allen, che ha fatto irruzione al gala a cui partecipava il presidente Donald Trump, ha ingaggiato uno scontro a fuoco con gli agenti del Secret Service senza essere colpito.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Spari alla Casa Bianca, l’attentatore è un insegnante di 31 anni: lunedì in tribunale. Trump: “Ora vinciamo in Iran”

Notizie correlate

Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca, Trump portato al sicuro(Adnkronos) – Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo...

Trump riceve Messi alla Casa Bianca ma parla di IranNel mezzo di una delle crisi geopolitiche più gravi della storia recente, Leo Messi e l’Inter Miami sono stati ricevuti dal tycoon nello Studio Ovale...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato l'aggressore; Attentato a Washington, Trump salvato: spari e un agente colpito, cosa è successo; Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato. Il presidente in salvo. Ecco cosa è successo.

Spari alla Casa Bianca, l’attentatore è un insegnante di 31 anni: lunedì in tribunale. Trump: Ora vinciamo in Iran«Sparatoria al piano di sopra», si sente dire a Mehmet Oz, amministratore dei Centri per i servizi Medicare e Medicaid, mentre viene evacuato. Lascia rapidamente la sala anche il segretario alla ... gazzettadelsud.it

Trump portato via dalla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca: spari all’Hilton di Washington, caos tra i giornalistiMomenti di paura a Washington durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca: un allarme sicurezza ha costretto il Secret Service a intervenire con urgenza, portando via ... ilmessaggero.it

Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD x.com

Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD - facebook.com facebook