Elezioni ' 26 | Donzelli e Polverini in città per Comanducci le squadre di Pd e Casa Riformista Donati presenta il programma

Arezzo si prepara alle elezioni del 2026 con una campagna elettorale intensa, che vede protagonisti diversi esponenti politici. Donzelli e Polverini sono presenti in città per sostenere il candidato di una lista, mentre le squadre del Pd e di Casa Riformista si muovono in vista delle urne. Nel frattempo, il candidato Donati ha presentato il suo programma elettorale, mentre le attività degli aspiranti sindaci continuano a ritmo sostenuto.

Continua a ritmi serratissimi la campagna elettorale dei sei aspiranti sindaci per il Comune di Arezzo. Archiviato lo stop del 1° maggio, oggi si sono susseguiti numerosi appuntamenti pre elettorali che hanno animato, perlopiù ma non solo, via Giotto, sede del mercato settimanale cittadino. Qui.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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