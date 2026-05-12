Casa nasce in Toscana il servizio integrato Cgil-Sunia per affitti e contratti

In Toscana nasce un nuovo servizio integrato promosso da Cgil e Sunia, pensato per aiutare chi cerca casa o ha bisogno di supporto sui contratti di affitto. Il progetto si estende su tutto il territorio regionale, offrendo assistenza specializzata riguardo alle pratiche di affitto, alle agevolazioni fiscali e alle questioni legate all’emergenza abitativa. La collaborazione tra le due organizzazioni mira a fornire un punto di riferimento unico per le esigenze degli inquilini.

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