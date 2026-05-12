Casa nasce in Toscana il servizio integrato Cgil-Sunia per affitti e contratti
In Toscana nasce un nuovo servizio integrato promosso da Cgil e Sunia, pensato per aiutare chi cerca casa o ha bisogno di supporto sui contratti di affitto. Il progetto si estende su tutto il territorio regionale, offrendo assistenza specializzata riguardo alle pratiche di affitto, alle agevolazioni fiscali e alle questioni legate all’emergenza abitativa. La collaborazione tra le due organizzazioni mira a fornire un punto di riferimento unico per le esigenze degli inquilini.
Un servizio unico e diffuso su tutto il territorio toscano per affrontare l’emergenza abitativa e offrire assistenza qualificata su affitti, contratti e agevolazioni fiscali. È questo l’obiettivo della nuova collaborazione tra Cgil Toscana, Caaf Cgil Toscana e Sunia Toscana, che hanno annunciato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie correlate
Affitti brevi, il Sunia: "A Ravenna oltre mille annunci, una situazione esplosiva"Il sindacato ritiene necessaria l'approvazione della legge regionale in materia, al momento però in attesa di giudizio da parte della Corte...
Leggi anche: "Educazione condominiale", il 17 marzo terzo appuntamento della rassegna di Sunia, Federconsumatori e Spi Cgil